Συγκίνηση στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα: Στο πλευρό της οικογένειας ο πολιτικός κόσμος

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου παρευρέθηκαν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, στις 12:00.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το kozan.gr, λίγο πριν από την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας, έξω από τον ναό έχουν τοποθετηθεί δεκάδες στεφάνια από συγγενείς, φίλους, πολιτικά πρόσωπα, φορείς, συλλόγους και οργανισμούς, ως ένδειξη τιμής και τελευταίου αποχαιρετισμού προς την εκλιπούσα.
Στην κηδεία και η Αφροδίτη Νέστορα: Εξιτήριο με δική της ευθύνη
Στην κηδεία έφτασε πριν λίγη ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΣΥΡΙΖΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της, Αφροδίτη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο περιστατικό και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, έλαβε εξιτήριο με δική της ευθύνη προκειμένου να παραστεί στην τελετή και να αποχαιρετήσει τη μητέρα της.
Ανδρουλάκης: «Η τρομοκρατία, ο διχασμός και οι εμφυλιοπολεμικές λογικές δεν έχουν θέση»
Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος προχώρησε σε δήλωση καταδικάζοντας τη βία και τις διχαστικές πρακτικές.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες στρέφονται κατά της δημοκρατικής ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής.
«Η τρομοκρατία, ο διχασμός και οι εμφυλιοπολεμικές λογικές δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ώστε να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
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