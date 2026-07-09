Σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα: Με ασθενοφόρο θα πάει η κόρη της - Θα παραστεί ο Μητσοτάκης

Σήμερα, στις 12:00, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέστη σοβαρά εγκαύματα ύστερα από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη, με την εξόδιο ακολουθία να γίνεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, έχει ζητήσει να δοθούν τα χρήματα στον Σύλλογο «Όραμα για την Ελπίδα».

Με ασθενοφόρο στην κηδεία η Αφροδίτη Νέστορα

Η Αφροδίτη Νέστορα, που παραμένει στο νοσοκομείο μετά την επίθεση, θα παραστεί στην κηδεία, αλλά θα μεταφερθεί στην Κοζάνη με ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Νοσηλεύεται στην κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Παπανικολάου και η κατάσταση είναι βελτιωμένη, αλλά όχι τόσο ώστε να μπορέσει να παραστεί στην κηδεία χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας για επιδείνωση της κατάστασής της.

Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται επιφυλακτικοί, αλλά η ίδια δεν αφήνει περιθώριο καθώς δεν θέλει να λείπει από το τελευταίο αντίο στη μητέρα της.

Παρουσία Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Να σημειωθεί πως η κηδεία θα γίνει παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επίσης, αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.