Συγκίνηση στο Παρίσι: Ο ελληνικός στρατός παρελαύνει μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου για πρώτη φορά από το 1919

Εντυπωσιακές εικόνες εκτυλίχθηκαν σήμερα (14/07) στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης.

Χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα παρέλασαν στα Ηλύσια Πεδία, με το μήνυμα της ευρωπαϊκής ενότητας, της ασφάλειας και της ενίσχυσης της άμυνας να κυριαρχεί στις φετινές εκδηλώσεις.

Η συμβολική παρουσία της Ελλάδας

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η διέλευση του ελληνικού στρατιωτικού τμήματος μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου. Η παρουσία της Ελλάδας είχε έντονο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε ακριβώς 107 χρόνια μετά τη νικητήρια παρέλαση των συμμάχων στο Παρίσι, στις 14 Ιουλίου 1919, μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το ελληνικό πεζοπόρο τμήμα αποτελούνταν από 21 στελέχη, εκ των οποίων τρεις αξιωματικοί και 18 στρατιώτες. Με απόλυτο συγχρονισμό, οι ένστολοι παρέλασαν κρατώντας τουφέκια με προσαρμοσμένες ξιφολόγχες, ακολουθώντας τον σημαιοφόρο που έφερε την ελληνική σημαία, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Η εικόνα θύμισε τη συμμετοχή της Ελλάδας στη νικητήρια παρέλαση του 1919, γεγονός που αποτυπώνεται και σε ιστορικό πίνακα της εποχής.

Τα ελληνικά Rafale στον ουρανό του Παρισιού

Ξεχωριστή ήταν και η συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς ελληνικά μαχητικά Rafale πέταξαν σε σχηματισμό μαζί με τα υπόλοιπα αεροσκάφη που συμμετείχαν στην εναέρια επίδειξη, προσφέροντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της τελετής.

Την παρέλαση παρακολούθησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ανάμεσά τους ήταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η τελευταία παρέλαση του Μακρόν ως Πρόεδρος

Η φετινή εκδήλωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό και για τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς προήδρευσε για τελευταία φορά της εθνικής εορτής της χώρας πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης και τελευταίας, βάσει Συντάγματος, προεδρικής του θητείας το 2027.

Η μεγαλύτερη παρέλαση των τελευταίων ετών

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η φετινή παρέλαση συγκαταλέγεται στις πιο εντυπωσιακές των τελευταίων ετών. Σμήνη μαχητικών αεροσκαφών, στρατιωτικά οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ειδικό αφιέρωμα στα 400 χρόνια του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο παρακολούθησαν χιλιάδες πολίτες στα Ηλύσια Πεδία και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Η παρέλαση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή περίπου 6.700 στρατιωτών, 98 αεροσκαφών, 31 ελικοπτέρων και 315 στρατιωτικών οχημάτων. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, στόχος της φετινής διοργάνωσης ήταν να αναδειχθεί ο επανεξοπλισμός της Γαλλίας, η στρατηγική αυτονομία της χώρας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.