Συγκινητικό βίντεο: Εύζωνες αποχαιρετούν συνάδελφό τους με δάκρυα στα μάτια

Ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok καταγράφει τη συγκινητική στιγμή κατά την οποία ένας νεαρός εύζωνας ολοκληρώνει την τελευταία του υπηρεσία, με δάκρυα στα μάτια.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η θητεία στην Προεδρική Φρουρά θεωρείται μια απαιτητική και βαθιά προσωπική εμπειρία, που δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της.

Το βίντεο, τραβηγμένο μέσα στο στρατόπεδο «Γεώργιος Τζαβέλας» στη Βασιλίσσης Σοφίας, έχει ήδη ξεπεράσει τις 270.000 προβολές στο TikTok και έχει αποσπάσει δεκάδες συγκινητικά σχόλια.

Στο στιγμιότυπο φαίνεται η τελευταία αλλαγή του εύζωνα, με τους συναδέλφους του να συμμετέχουν στο άτυπο τελετουργικό. Μετά το τελικό παράγγελμα, ο νεαρός αγκαλιάζει τον «ζευγάρι» του, ενώ οι υπόλοιποι τον χειροκροτούν. Ακόμη και ο επικεφαλής της αλλαγής, που συνήθως διατηρεί αυστηρό ύφος, φαίνεται εμφανώς συγκινημένος.