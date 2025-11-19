Μενού

Συγκινητικό βίντεο: Εύζωνες αποχαιρετούν συνάδελφό τους με δάκρυα στα μάτια

Συγκινητική στιγμή ανάμεσα σε Εύζωνες κατά την τελευταία υπηρεσία συναδέρφου τους.

Reader symbol
Newsroom
εύζωνες
Εύζωνες αγκαλιάζονται κατά την τελευταία τους θητεία | TikTok/@tziomallos8
  • Α-
  • Α+

Ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok καταγράφει τη συγκινητική στιγμή κατά την οποία ένας νεαρός εύζωνας ολοκληρώνει την τελευταία του υπηρεσία, με δάκρυα στα μάτια.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η θητεία στην Προεδρική Φρουρά θεωρείται μια απαιτητική και βαθιά προσωπική εμπειρία, που δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της.

@tziomallos8 Ευγνώμων που το ζήσαμε μαζί 🔗🔗@Steve_cold #euzones #greekarmy🇬🇷 #lastdance #syntagma #brotherhood ♬ sonido original - Kore Blanco

Το βίντεο, τραβηγμένο μέσα στο στρατόπεδο «Γεώργιος Τζαβέλας» στη Βασιλίσσης Σοφίας, έχει ήδη ξεπεράσει τις 270.000 προβολές στο TikTok και έχει αποσπάσει δεκάδες συγκινητικά σχόλια.

Στο στιγμιότυπο φαίνεται η τελευταία αλλαγή του εύζωνα, με τους συναδέλφους του να συμμετέχουν στο άτυπο τελετουργικό. Μετά το τελικό παράγγελμα, ο νεαρός αγκαλιάζει τον «ζευγάρι» του, ενώ οι υπόλοιποι τον χειροκροτούν. Ακόμη και ο επικεφαλής της αλλαγής, που συνήθως διατηρεί αυστηρό ύφος, φαίνεται εμφανώς συγκινημένος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ