Συγκλονισμένη η Μαρία Ζαχαράκη από τη φωτιά στην Αχαΐα: «Δεν περίμενα να το δω αυτό»

Στην ιδιαίτερη «πατρίδα» της, στα Βραχναίικα, στην Αχαΐα, βρέθηκε η δημοσιογράφος και ανταποκρίτρια του Open στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη, περιγράφοντας την έκταση της καταστροφής -λόγω φωτιάς- στην περιοχή.

«Στην πατρίδα μου εδώ στην Πάτρα και αυτό που ζω, δεν περίμενα να το δω. Είμαστε στα Βραχναίικα, στο ένα από τα δύο μέτωπα όπου μαίνεται η φωτιά. Αυτό που σας δείχνουμε είναι ότι η φωτιά πλησιάζει προς τα εμάς, ο άνεμος τη στρέφει προς τα εδώ» είπε αρχικά η δημοσιογράφος για τη φωτιά στην Αχαΐα.

«Πιο αριστερά, στο βάθος, από το Βασιλικό εκεί είναι απ' όπου ξεκίνησε η φωτιά και σιγά, σιγά κατέβηκε στον λόφο και καίει πάρα πολύ. Μας είπαν ότι μπορεί να πνέουν άνεμοι έως και 9 μποφόρ, ενώ μας προειδοποιούν να φύγουμε από το σημείο» συνέχισε για την έκταση του πύρινου μετώπου.

Φωτιά στην Αχαΐα: Τι είπε η Μαρία Ζαχαράκη

Έχει δοθεί εντολή εκκένωσης, είδαμε πολύ κόσμο να έχει βγει από το σπίτι του. Στα Τσουκαλέεικα έχουν καεί σπίτια από νωρίς το μεσημέρι, είναι μία περιοχή που έχει υποστεί μεγάλη ζημιά από τη φωτιά.

Όσο αναβαίναμε, δεν είδαμε ούτε ένα πυροσβεστικό, ενώ οι κάτοικοι επιχειρούν με δικά τους μέσα. Δεν υπάρχουν πολλές δυνάμεις, έτσι μας καταγγέλλουν, αλλά η φωτιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, μας το λένε συνέχεια οι κάτοικοι».