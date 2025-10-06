Συγκλονιστική μαρτυρία από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

Σε μια βαθιά ανθρώπινη και συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Πένυ Σκάρου, τραγουδίστρια και πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού ΑμεΑ στη ξιφασκία με σπάθη, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ’χουμε».

Η ίδια αποκάλυψε ότι πριν από τρία χρόνια έπεσε θύμα βιασμού από έναν 70χρονο γνωστό της, τον οποίο είχε γνωρίσει στο μαγαζί όπου εργαζόταν. Όπως περιέγραψε, ο άνδρας την προσκάλεσε στο σπίτι του για ένα ποτό, της έριξε ουσία στο ποτό και η ίδια ξύπνησε την επόμενη μέρα χωρίς καμία μνήμη από το προηγούμενο βράδυ.

«Βιάστηκα από έναν άνθρωπο 70 χρονών, που ήταν γνωστός μου. Μου έριξε κάτι στο ποτό και δεν θυμόμουν τίποτα. Μετά από έναν μήνα, διαπίστωσα ότι ήμουν έγκυος, ενώ τότε διατηρούσα σχέση με κοπέλα. Έτσι κατάλαβα τι είχε συμβεί.»

H δύσκολη απόφαση

Η Πένυ Σκάρου προχώρησε σε καταγγελία, καθώς, όπως τόνισε, θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ίσως έχει βλάψει και άλλες γυναίκες στο παρελθόν.

«Δεν είναι εύκολο να καταγγείλεις κάτι τέτοιο, ούτε ψυχολογικά, ούτε οικονομικά. Εδώ και τρία χρόνια δεν το είχα πει δημόσια, γιατί δεν ήθελα να νομίσει κανείς ότι το εκμεταλλεύομαι. Πλέον έχει οριστεί δικάσιμος για τις 8 Οκτωβρίου.»

Η ίδια αναφέρει ότι ξύπνησε στο σπίτι της, καθώς ο δράστης γνώριζε πού μένει. Όταν τον αντιμετώπισε, εκείνος επιχείρησε να παρουσιάσει την πράξη του ως «συναινετική», λέγοντάς της ότι «ήταν πολύ ωραία» και αναρωτήθηκε γιατί δεν το θυμόταν.

«Η εγκυμοσύνη ήταν η απόδειξη ότι με είχε βιάσει. Αν είχα έστω και μια υποψία ότι μπορεί να φταίω εγώ, δεν θα το κατήγγειλα.»

Η Πένυ αποκάλυψε πως τελικά απέβαλε την ημέρα που έμαθε για την εγκυμοσύνη, γεγονός που όπως λέει την «προστάτευσε» από το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε έκτρωση, την οποία φοβάται πολύ.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Όσο για τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου, εκείνος ανέφερε πως υπήρχε συναισθηματική σχέση μεταξύ τους και ότι η σεξουαλική επαφή έγινε με συναίνεση. Η Πένυ διαψεύδει κατηγορηματικά, επισημαίνοντας:

«Αν ήμουν με άντρα εκείνο το διάστημα, ίσως έριχνα την εγκυμοσύνη σε εκείνον. Αλλά είμαι bisexual και είχα σχέση με γυναίκα. Εκείνη δεν με στήριξε όσο θα ήθελα – θύμωσε που πήγα σπίτι του, αν και δεν το είχα θεωρήσει επικίνδυνο.»

Κλείνοντας, σημείωσε με πικρία πως ο φερόμενος δράστης εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.

«Εδώ και τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η μητέρα μου στάθηκε στο πλευρό μου. Ο πατέρας μου το έμαθε πολύ αργότερα, μόλις πριν ενάμιση χρόνο – το είχαμε κρατήσει κρυφό.»