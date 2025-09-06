Συγκλονιστικό στιγμιότυπο στη συγκέντρωση για τα Τέμπη: Η στιγμή του προσκλητηρίου των νεκρών

Με την ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης και πρόεδρου του Συλλόγου «Τέμπη 2023», ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας από πλευράς εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη.

Μετά τον συγκλονιστικό λόγο της Μαρίας Καρυστιανού, ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών, όπου διαβάστηκαν όλα τα ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, με τους συγκεντρωμένους πολίτες να φωνάζουν «παρών».

Τέμπη: Το προσκλητήριο των νεκρών

Γιώργος Μπουρνάζης, 15 ετών Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών Θώμη Πλακιά, 20 ετών Χρύσα Πλακιά, 20 ετών Αναστασία Πλακιά, 20 ετών Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 21 ετών Φραντσέσκα Μπέζα, 21 ετών Γιώργος Παπάζογλου, 22 ετών Ελένη Τσίντζα, 22 ετών Ιορδάνης Αδαμάκης, 22 ετών Κλαούντια Λάτα, 22 ετών Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών Ιφιγένεια Μήτσκα, 23 ετών Άγγελος Τηλκερίδης, 23 ετών Ντένις Ρούτσι, 23 ετών Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών Νικήτας Καραθεόδωρος, 23 ετών Αναστασία Αδαμίδου, 24 ετών Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών Δήμητρα-Ευαγγελία Καπετάνιου, 25 ετων Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 26 ετών Δημήτρης Ασλανίδης, 26 ετών Νίκος Ναλμπάντης, 27 ετών Σωτήρης Καραγεωργίου, 28 ετών Ελπίδα Χούπα, 28 ετών Γιάννης Καρασάββας, 28 ετών Δημήτρης Οικού, 29 ετών Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών Σοφία-Ελένη Ταχμαζίδου, 32 ετών Δημήτρης Μασσάλης, 32 ετών Βάιος Βλάχος, 34 ετών Αθηνά Κατσάρα 34 ετών Μοχάμεντ Εντρίς, 34 ετών Σπύρος Βούλγαρης, 35 χρονών Ιονέλ Κουλέλα, 35 ετών Λένα Δουρμίκα, 39 ετών Βάγια Μπλέκα, 42 ετών Ιωάννης Βουτσινάς, 48 ετών Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών Μαρία Μουρτζάκη, 51 ετών Βασίλειος-Κυριάκος Κώττας, 52 ετών Βαγγέλης Μπουρνάζης, 54 ετών Βασιλική Χλωρού, 55 ετών Μαρία Εγούτ, 55 ετών Γιάννης Τζοβάρας, 55 ετών Χρυσούλα Κουκαριώτη, 56 ετών Μαρία Μιάρη, 56 ετών Γιώργος Φωτόπουλος, 57 ετών Γιώργος Κουτσούμπας, 59 ετών Παβλίνι Μπόζο, 62 ετών Γιάννης Καριώτης, 63 ετών Γιώργος Κυριακίδης, 67 ετών Ευαγγελία Κουκαριώτη, 63 ετών Σύρος μετανάστης, 56 ετών (ταυτοποιήθηκε μέσω δείγματος DNA που εστάλη από τον αδελφό του από την Ολλανδία). Εριέττα Μόλχο, 23 ετών (Αγνοείται).