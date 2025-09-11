Συγκλονίζει η μαρτυρία του εργαζομένου σε απορριματοφόρο, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό από περίοικο στην περιοχή του Γκύζη, διότι κατά την αποκομιδή των αποριμμάτων γινόταν... φασαρία.

«Έχω πάθει μεγάλη ζημιά ψυχολογικά, αλλά δεν το βάζω κάτω, θα συνεχίσω να δουλεύω», σημειώνει ο 61χρονος εργαζόμενος, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega. Ο ίδιος περιγράφει το περιστατικό της επίθεσης:

«5 - 5μιση κατεβαίνω τη Λουβάρδου. Εκεί βγαίνει ένας κύριος από την πολυκατοικία, λέει "εδώ είναι η γειτονιά μου". Παίρνει το μηχανάκι και με ακολουθεί προς τα κάτω. Λέει "κάνετε πολύ θόρυβο και γρήγορες κινήσεις". Λέω "κύριε το κάνουμε τακτικά αυτό, έτσι είναι το αυτοκίνητο". "Καλά καλά", μού λέει, "θα σού δείξω σε λίγο, θα σε πιω σαν τσάι". Καβαλάει το μηχανάκι του και φεύγει».

«Σε ένα λεπτό γυρνάει, πήγε στο σπίτι. Εγώ δεν κατάλαβα ότι θα ξανάρθει, στα 6 - 7 μέτρα ακούω ένα κρακ, σαν σίδερο. Μπλοκάρει το όπλο. Μουρμούριζε εκεί, κάτι έλεγε, ξαναοπλίζει και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πολύ ψυχρός, σημάδευε στο κεφάλι, όχι πόδια ή κάτι. Μελετημένη κίνηση και πολύ ψυχρός ήταν αποφασισμένος», είπε επίσης ο εργαζόμενος.

Όπως τονίζει ο ίδιος, «τον κοίταζα και έκανα λίγο δεξιά και πέρασε η σφαίρα δίπλα από το κεφάλι».