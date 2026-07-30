Συγκλονίζει πυροσβέστης για τους νεκρούς: «Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους - Το είδα με τα μάτια μου»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία πυροσβέστη για τους νεκρούς συναδέλφους του που χάθηκαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα πυροσβέστης την ώρα που βρίσκεται στο μέτωπο της φωτιάς ξεσπάει σε κλάματα για τους νεκρούς συναδέλφους του και συλλυπείται τις οικογένειες των θυμάτων.

«Να πω τα συλληπητήρια μου στις οικογένειες, πρώτη φορά σε δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους, το είδα με τα μάτια μου. Ήταν λάθος τους που πήγαν έκει πέρα, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, η κατάσταση είναι τραγική».

Επιπλέον σημείωσε πως η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς υπάρχουν καμένα σπίτια.

Σήμερα η κηδεία των πυροσβεστών

Σήμερα, Πέμπτη (30/07), θα γίνει η κηδεία των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στην φωτιά της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου.

Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλλυπητήρια μηνύματα εκπροσώπων της περιφέρειας και ΟΤΑ.

Σημειώνεται πως η φωτιά εξαπλώθηκε με τόσο ραγδαίο ρυθμό που μετέτρεψε το σημείο σε απόλυτη παγίδα θανάτου, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης και καθιστώντας αδύνατη κάθε προσπάθεια απεγκλωβισμού των δύο ανδρών.