Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ στον Πειραιά: Πώς έγινε το τροχαίο - Η κατάσταση των τραυματιών

Τριάντα άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, μετά τη χθεσινή (10/9) σφοδρή σύγκρουση αστικού λεωφορείου με το τραμ στον Πειραιά, με 23 εξ αυτών να νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία της Αττικής.

Το συμβάν σημειώθηκε περί το απόγευμα στο κέντρο του Πειραιά, λίγο μετά τις 18.00, όταν το λεωφορείο σταμάτησε μπροστά από στάση στην οδό Μικράς Ασίας, για να αποβιβάσει επιβάτες.

Εκείνη την ώρα, το τραμ που εκτελούσε το δρομολόγιο Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα, διερχόταν όπισθεν του λεωφορείου, με αποτέλεσμα να εμβολίσει το πίσω μέρος του.

Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ: Ο οδηγός του συρμού φέρεται υπαίτιος

Ευτυχώς ενεργοποιήθηκε, δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση, το φρένο έκτακτης ανάγκης από τον οδηγό, ταρακουνώντας μεν τους επιβάτες του συρμού, αλλά αποφεύγοντας μία σφοδρότερη και ενδεχομένως μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τα αίτια του ατυχήματος, ο οδηγός του τραμ είχε νιώσει αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να ακινητοποιήσει τον συρμό εγκαίρως.

Στην ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία επισημαίνει πως η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει από τις 16.00, δύο ώρες πριν το ατύχημα, έχοντας δουλέψει αυστηρά 8ωρα τις προηγούμενες ημέρες.

Από τους τραυματίες, όσοι έχριζαν νοσηλείας έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία Θριάσιο, ΚΑΤ και Παίδων «Αγία Σοφία».

Μαρτυρία επιβάτη: «Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ»

Σε βίντεο του Orange Press Agency διακρίνονται τραυματίες να δέχονται τις πρώτες βοήθειες, καθώς και το τραμ και το λεωφορείο που συγκρούστηκαν.

Μάρτυρας μίλησε στο Orange Press Agency για τη στιγμή του ατυχήματος

«Το λεωφορείο είχε κάνει μόλις στάση, δεν είχε προλάβει να κλείσει την πόρτα για να φύγει. Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ. Τραντάχτηκα, έπεσα κάτω αλλά δεν χτύπησα.

Έπεσε κάτω ο κόσμος, υπήρχαν ηλικιωμένοι».