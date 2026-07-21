Αναστάτωση προκάλεσε η σύγκρουση δύο πλοίων το πρωί της Τρίτης (21/7) στο λιμάνι της Σούδας, στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόκειται για το πλοίο ο ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο Iωσήφ Κ. Όλα συνέβησαν την ώρα που το ΕΛΥΡΟΣ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 95 φορτηγά και επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το Ιωσήφ Κ έμπαινε στο λιμάνι.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός σε επίβάτες και πλήρωμα ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ωστόσο στο πλοίο Έλυρος έχουν προκληθεί εκδορές, ενώ το Ιωσήφ Κ, έχει ζημιές στην πλώρη.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ) Γιώργος Βάλλης, μιλώντας στο Mega, εξήγησε τι εντολές δέχονται τα πλοία πριν ξεκινήσουν: «Μέσα στον Ιούλιο, μέσα στο λιμάνι των Χανίων με άψογες καιρικές συνθήκες ένα επιβατηγό πλοίο και ένα ρορό πλοίο συγκρούονται καθώς το ένα βγαίνει και το άλλο μπαίνει στο λιμάνι.

Για να μπορέσει να φύγει ένα πλοίο από το λιμάνι, ή να μπορέσει να μπει ένα πλοίο στο λιμάνι, υπάρχει ένας άνθρωπος από τις λιμενικές υπηρεσίες, στην προβλήτα, όπου κάνει σωστή διαχείριση κίνησης του λιμένα, δηλαδή σε ποιον δίνει εντολή να μπει, σε ποιον δίνει εντολή να βγει, ποιος ανεβάζει καταπέλτη και μπορεί να λύσει ή να δέσει και τι χειρισμοί γίνονται.

Εδώ λοιπόν, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκείνος ο άνθρωπος έδωσε εντολή και στο ένα πλοίο να φύγει και στο άλλο να μπει και να μην περιμένει απέξω. Άρα εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά».

Για να λύσει το επιβατηγό, να λύσει τα σχοινιά να φύγει, έχει πάρει άδεια για απόπλου από τον άνθρωπο που είναι εκεί. Για να μπει το ρορό μέσα, κάποιος του έδωσε έγκριση», εξήγησε ο κύριος Βάλλης.

Διευκρίνισε ότι, κανονικά, θα έπρεπε να περιμένει το ρορό και να φύγει το επιβατηγό. Αναφορικά με το αν οι καπετάνιοι έχουν ευθύνη, ή αν θα μπορούσαν να πράξουν πιο όρθα ώστε να αποφευχθεί το συμβάν, ο πρόεδρος της Ένωσης τόνισε: «Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, αν είχαν αντιληφθεί αυτό που βλέπουν εκείνη τη στιγμή. Γιατί βλέπουμε και τα δύο να έρχονται με ταχύτητα, χωρίς να κόβει κανένας. Σαν να ήταν ήσυχοι, ότι δεν συμβαίνει τίποτα και έχουμε πάρει οδηγίες», δήλωσε. γεγονός όπου περιπλέκει την απόδοση ευθυνών για το συμβάν.