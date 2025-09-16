Σύγκρουση σκαφών στο Πόρτο Χέλι: Οι πρώτες πληροφορίες

Σύγκρουση σκαφών αναψυχής με έξι επιβαίνοντες και στα δύο, καταγράφηκε σήμερα (16/9) σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Πόρτο Χέλι, στην είσοδο του Λιμανιού πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετικά ενημέρωση του Λιμενικού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο ένα σκάφος με σημαία «Νήσων Κουκ» επέβαιναν δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες, ενώ στο άλλο με σημαία Ελλάδας ένας ημεδαπός και τρεις αλλοδαποί.

Όπως έγινε γνωστό, από τη σύγκρουση των σκαφών στο Πόρτο Χέλι δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός, με τα σκάφη να καταπλέουν στο Λιμάνι της περιοχής, την ώρα που ο καιρός είναι καλός.

Πόρτο Χέλι: Η ενημέρωση του Λιμενικού για τη σύγκρουση των σκαφών

«ΣYΓKPOYΣH T/P-A/Ψ ΣKAΦOYΣ ΣHM. COOK ISLANDS ME 2 AΛΛOΔAΠOYΣ EΠIBAINONTEΣ, ME T/P-A/Ψ ΣKAΦOΣ EΛΛHNIKHΣ ΣHMAIAΣ ME 1 HMEΔAΠO KAI 3 AΛΛOΔAΠOYΣ EΠIBAINONTEΣ, ΣTH ΘAΛAΣΣIA ΠEPIOXH EIΣOΔOY ΛIMENA ΠOPTOXEΛIOY.

TA ΣKAΦH KATEΠΛEYΣAN ΣTO ΛIMANI ΠOPTOXEΛIOY. ΔEN YΠHPΞE TPAYMATIΣMOΣ.KAIPOΣ KAΛOΣ».