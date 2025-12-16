Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας συνταξιούχων στο υπουργείο Εργασίας - Τι διεκδικούν

Πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα στην Αθήνα η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ), μπροστά στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 11:00.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί όλους τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«-Από εφέτος, οριστική επίλυση της προσωπικής διαφοράς και όχι το 2027.

Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) έστω και σταδιακά.

Με πολιτική λύση, άμεση καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου (2015-2016) για όλους τους συνταξιούχους, χωρίς δικαστήρια και προαπαιτούμενα.

Κοινωνική λύση στο θέμα της τριετίας των συντάξεων χηρείας, αφού προηγηθεί το δικαίωμα της επιλογής.

Πραγματικές αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού σε κύριες και επικουρικές συντάξεις με τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και αύξηση του αφορολόγητου ορίου.

Επαναφορά της εισφοράς ασθενείας στο 4% και μόνο στην πρώτη κύρια σύνταξη.

Νομοθετική επαναφορά και επαναχορήγηση των δώρων.

Επαναχορήγηση του ΕΚΑΣ και παροχή δωρεάν φαρμάκων σε όλους τους δικαιούχους.

Άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής αύξησης των τιμών σε όλα τα προϊόντα.

Λήψη ουσιαστικών μέτρων αναβάθμισης του ΕΣΥ και μείωση στο πραγματικό αυξημένο ποσοστό συμμετοχής στα φάρμακα».