Συλλήψεις για ναρκωτικά στην Κρήτη: Οι δράστες δέχονταν «παραγγελίες» για παράδοση εντός σχολείου

Πέντε συλλήψεις έλαβαν χώρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης για διακίνηση ναρκωτικών την Παρασκευή και νέες πληροφορίες σήμερα (2/2) αποκαλύπτουν ότι οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν και εντός σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι εμπλεκόμενοι στη φερόμενη εγκληματική ομάδα, κατηγορούνται ότι δέχτηκαν «παραγγελίες» για παράδοση εντός σχολείου.

Ως κεντρικό πρόσωπο αυτής της δικογραφίας που χειρίστηκε η Ασφάλεια Αγίου Νικολάου φέρεται ένας 24χρονος, ενώ ακόμα έχουν συλληφθεί και παραπεμφθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης δύο 26χρονοι, ένας 19χρονος και ένας ανήλικος, μόλις 16 ετών. Επιπλέον, έχει εκδοθεί ένταλμα σε βάρος ενός 19χρονου.

Οι πληροφορίες της Ασφάλειας Αγίου Νικολάου ανέφεραν ότι ο 24χρονος και η ομάδα του διακινούσαν ναρκωτικά - κάποιες φορές και κοκαίνη - σε στέκια νέων και μέσα στα σχολεία. Οι πέντε έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής Λασιθίου.