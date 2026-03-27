Σύλληψη δύο εργαζομένων σε κατάστημα αισθητικής που καταγγέλθηκαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 19χρονου

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο εργαζομένων σε κατάστημα αισθητικής στη Θεσσαλονίκη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 19χρονου πελάτη.

Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής έλαβαν καταγγελία από 19χρονο πελάτη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η καταγγελία του νεαρού, με καταγωγή από την Ουκρανία, κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη, χθες το μεσημέρι, των δύο εργαζομένων, 41 και 38 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

