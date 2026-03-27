Σύλληψη δύο εργαζομένων σε κατάστημα αισθητικής που καταγγέλθηκαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 19χρονου

Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής έλαβαν καταγγελία από 19χρονο πελάτη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Η καταγγελία του νεαρού, με καταγωγή από την Ουκρανία, κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη, χθες το μεσημέρι, των δύο εργαζομένων, 41 και 38 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.