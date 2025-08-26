Σύλληψη για εμπρησμούς στην Παλλήνη: Κατηγορείται για πρόκληση 4 πυρκαγιών

Οι Αρχές συνέλαβαν σήμερα (26/08) έναν άνδρα ως υπεύθυνο πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών στην περιοχή της Παλλήνης.

Πιο συγκεκριμένα, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνέλαβαν τον άνδρα που κατηγορείται για εμπρησμούς «πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση» και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αύριο (27/08), ενώπιον της αρμόδιας Ανακριτικής αρχής.