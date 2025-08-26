Μενού

Σύλληψη για εμπρησμούς στην Παλλήνη: Κατηγορείται για πρόκληση 4 πυρκαγιών

Σύλληψη για εμπρησμούς στην Παλλήνη: Κατηγορείται για πρόκληση 4 πυρκαγιών

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά
Καμένο σπίτι από πυρκαγιά | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Οι Αρχές συνέλαβαν σήμερα (26/08) έναν άνδρα ως υπεύθυνο πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών στην περιοχή της Παλλήνης.

Πιο συγκεκριμένα, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνέλαβαν τον άνδρα που κατηγορείται για εμπρησμούς «πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση» και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο  ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αύριο (27/08), ενώπιον της αρμόδιας Ανακριτικής αρχής.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ