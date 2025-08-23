Σύλληψη στη Θεσσαλονίκη: Θείος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ξυλοδαρμό της ανιψιάς του

Στη σύλληψη ενός 44χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 26χρονης γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον οικισμό Τσαϊρια, όπου ο φερόμενος δράστης, ο οποίος είναι θείος της 26χρονης, φέρεται να προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της ανιψιάς του, να την έπιασε από τον λαιμό και να τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Μετά τη διερεύνηση της καταγγελίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ