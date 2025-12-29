Μενού

Σύλληψη τράπερ με κλεμμένο όχημα: Αναβολή για τις 12 Ιανουαρίου έλαβε η δίκη

Το Δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της δίκης του τράπερ που συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα για τις 12 Ιανουαρίου.

Δικαστική αίθουσα
Δικαστική αίθουσα
Αναβολή για τις 12 Ιανουαρίου έλαβε η δίκη σε βάρος τράπερ που συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου που αιτιολογήθηκε από την ανάγκη προσκόμισης κρεισσόνων αποδείξεων.

Ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Ευάγγελος Καντιανής προχώρησε σε γραπτή δήλωση τονίζοντας ότι «η σημερινή αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου για κρείσσονες αποδείξεις αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία».

Σημειώνεται, πως σε βάρος του τράπερ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε, αφού συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα μετά από έλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα, Δευτέρα (29/12) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

 

