Συλλογικές Συμβάσεις: Κοινή γραμμή κοινωνικών εταίρων υπέρ της μεταρρύθμισης

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» κατατέθηκε στη Βουλή και έτυχε καθολικής αποδοχής από τους κοινωνικούς φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις εξέφρασαν θετική στάση, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τον θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, χαρακτήρισε τη συμφωνία «καλή βάση» που μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση των ΣΣΕ και σε ενίσχυση της εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του «παγώματος» των τραπεζικών του λογαριασμών από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί η προσωπική του υπόθεση να επισκιάσει τη συζήτηση στη Βουλή.

Από την πλευρά των εργοδοτικών φορέων, ο Σ. Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ) έκανε λόγο για «πραγματική τομή», επισημαίνοντας ότι η συνεργασία πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων μέσα σε θεσμικό πλαίσιο μπορεί να αποδώσει ουσιαστικές λύσεις.

Αντίστοιχα, ο Γ. Καβαθάς (ΓΣΕΒΕΕ) σημείωσε ότι η συμφωνία αποτελεί προϊόν ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου «από μηδενική βάση», ενώ ο Σ. Καφούνης (ΕΣΕΕ) μίλησε για μια «μακρά και σύνθετη διαπραγμάτευση» που τελικά απέδωσε.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, χαιρέτισε τη στάση των κοινωνικών εταίρων, ευχαριστώντας τους για τη συμβολή και την επιμονή τους στον διάλογο. Τόνισε ότι η συμφωνία «δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανέναν πολιτικό χώρο», αλλά αποτελεί προϊόν συναινέσεων που υπερβαίνουν κομματικές γραμμές.