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Σύμη: Φώκια έκανε «guest» σε παραλία και κολύμπησε δίπλα στους λουόμενους

Στα ανοιχτά της παραλίας «Μαραθούντα», στη Σύμη, έκανε την εμφάνισή της μια νεαρή φώκια και βίντεο δείχνει να κολυμπάει σε «απόσταση αναπνοής» από τους λουόμενους.

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Φώκια δίπλα από λουόμενους στη Σύμη | symitv@TikTok
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Μια χαρούμενη έκπληξη περίμενε τους λουόμενους στη Σύμη καθώς μια φώκια έκανε την εμφάνισή της πολύ κοντά στην ακτή, δίπλα από τους ανθρώπους που κολυμπούσαν

Σύμφωνα με τον λογαριασμό Symi Tv στο TikTok, το περιστατικό έγινε στην παραλία Μαραθούντα

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Στο ντοκουμέντο, φαίνονται οι λουόμενοι οι οποίοι κοιτούν σαστισμένοι την νεαρή φώκια. Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα. 

@symitv

Μια φώκια στην παραλία της Μαραθουντας στη Σύμη

♬ πρωτότυπος ήχος - Symi Tv

 

 

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