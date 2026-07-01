Μια χαρούμενη έκπληξη περίμενε τους λουόμενους στη Σύμη καθώς μια φώκια έκανε την εμφάνισή της πολύ κοντά στην ακτή, δίπλα από τους ανθρώπους που κολυμπούσαν.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό Symi Tv στο TikTok, το περιστατικό έγινε στην παραλία Μαραθούντα.

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Στο ντοκουμέντο, φαίνονται οι λουόμενοι οι οποίοι κοιτούν σαστισμένοι την νεαρή φώκια. Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα.