Συμπλοκή ανηλίκων στη Βάρκιζα: Βγήκαν μαχαίρια, στο νοσοκομείο 2 άτομα

Ένα ακόμα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (23/11) ανάμεσα σε παρέα ανηλίκων στη Βάρκιζα, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Τα πράγματα ξέφυγαν όταν ομάδες νεαρών ήρθαν στα χέρια, προκαλώντας συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. και στο ΕΚΑΒ.

Από το συμβάν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο ανήλικοι, πακιστανικής καταγωγής, 16 και 17 ετών τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι. Ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ ο δεύτερος στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, δύο Έλληνες, 16 και 19 ετών, δέχθηκαν σωματική επίθεση και τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης οδηγήθηκαν για καταθέσεις οι δύο Έλληνες που δέχθηκαν σωματική επίθεση, ένας 16χρονος, ακόμη ένας 17 ετών και ένας 18χρονος.

