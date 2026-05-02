Συμπλοκή ανηλίκων στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν δύο 15χρονοι

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στο Περιστέρι, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (1/5), όταν περίπου δέκα νεαρά άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα περισσότερα άτομα που ήρθαν στα χέρια ήταν ανήλικοι, ενώ από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε σήμα για διαπληκτισμό μεταξύ νεαρών ατόμων στην οδό Αϊδινίου στο Περιστέρι. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι επρόκειτο για ανήλικους, με τους περισσότερους να είναι περίπου 15 ετών.

Στους δύο από αυτούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν στη συμπλοκή, προτάθηκε να πάνε με ασθενοφόρο σε κάποιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά αρνήθηκαν και παραμένει άγνωστο αν τελικά πήγαν με ίδια μέσα ή όχι.

Οι υπόλοιποι νεαροί έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει κάποιους από τους νεαρούς και συνεχίζει να τους αναζητά προκειμένου να διαλευκανθεί το περιστατικό.

Στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή, υπάρχουν καταστήματα, με τους καταστηματάρχες και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά να φαίνονται φοβισμένοι από το περιστατικό καθώς αρνήθηκαν να μιλήσουν στην κάμερα.