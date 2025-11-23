Συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις - Βρέθηκε μαχαίρι

Μία ακόμη συμπλοκή μαθητών σημειώθηκε έξω από σχολικό συγκρότημα, αυτή τη φορά στο Νέο Ηράκλειο το μεσημέρι της Παρασκευής, με την αστυνομία να προχωράει σε τρεις συλλήψεις.

Σε βίντεο που δημοσιεύει ο ΑΝΤ1, διακρίνονται ανήλικα άτομα να προσπαθούν να κλείσουν δρόμο, προκειμένου να μην περνούν τα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Σύμφωνα μ τις μαρτυρίες που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός, δύο αντίπαλες ομάδες μαθητών βρέθηκαν έξω από το σχολείο και ακολούθησε άγρια συμπλοκή για μία κοπέλα.

Δύο ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια, ενώ αυτόπτης μάρτυρας κάλεσε την αστυνομία, με περιπολικά να καταυθάνουν στο σημείο. Οι αστυνομικοί, μετά από λήψη βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων ταυτοποίησαν τρεις ανήλικους.

Οι τρεις μαθητές εντοπίστηκαν σε κοντινό σημείο και συνελήφθησαν. Μάλιστα, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα μαχαίρι 14 εκατοστών στα προσωπικά αντικείμενα του ενός ανήλικου.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων μαθητών σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλοι δύο ανήλικοι.