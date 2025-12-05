Συναγερμός για αγνοούμενο οδηγό στην Ανδραβίδα: Σε χαντάκι το αυτοκίνητό του

Σε πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός αυτοκινήτου που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Σταφιδόκαμπος στην Ανδραβίδα, καθώς οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ακόμα τον οδηγό ή τυχόν συνεπιβάτες.
Το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε πριν λίγη ώρα από το σημείο της εκτροπής του στο χαντάκι, ωστόσο μέσα σε αυτό δεν υπήρχε κανένα άτομο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα μέσα στα νερά του καναλιού που όμως λόγω του σκοταδιού θα συνεχισθεί και αύριο ενώ εξετάζεται και η πιθανότητα ο οδηγός να εγκατέλειψε το όχημα πριν την εκτροπή του.
