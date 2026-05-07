Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

Συναγερμός στο Χαλάνδρι για την εξαφάνιση 16ρονης η οποία διέμενε σε χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών.

Η κοπέλα με καταγωγή από το Σουδάν εξαφανίστηκε στις 6/5 στις 10 το πρωί. Στο παρελθόν είχε εξαφανιστεί ξανά από χώρο φιλοξενίας.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 6/5/2026 και ώρα 10:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων από την περιοχή του Χαλανδρίου στην Αθήνα, η Νάζλα (ον.) Αλαμίν (επ.), ηλικίας 16 ετών, από το Σουδάν.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 07/05/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νάζλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά σε κοτσίδες και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κίτρινο μπουφάν, κίτρινο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Να σημειωθεί ότι η Νάζλα (ον.) Αλαμίν (επ.), στις 20/12/2025 είχε εξαφανιστεί ξανά από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας και στις 22/12/2025 το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος του χώρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 29/4/26 η ανήλικη εντοπίστηκε στην περιοχή

της Τερψιθέας όπου τοποθετήθηκε στο νέο χώρο φιλοξενίας χωρίς να διαπιστωθεί ότι η ανήλικη αγνοούνταν με αποτέλεσμα όλο αυτό το διάστημα η ανήλικη να αναζητείται.