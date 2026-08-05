Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι αρμόδιες Αρχές, καθώς για την Πέμπτη 6 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε περιοχές της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία 4 εντάσσονται η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη (06/08) | Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγεται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες που αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199. Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας, μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.