Σε «κλοιό» υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Επίπεδο 3) βρίσκεται σήμερα Παρασκευή, 3 Ιουλίου, μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και ταχεία επέκταση μετώπων, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Για την αποφυγή πανικού αλλά και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, οι περιοχές που βρίσκονται στη «ζώνη υψηλού κινδύνου» χωρίζονται γεωγραφικά ως εξής:

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε Υψηλό Κίνδυνο (Επίπεδο 3)

Αττική & Στερεά Ελλάδα: Αττική (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων), Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα και επιλεγμένες περιοχές της Φθιώτιδας.

Πελοπόννησος: Κορινθία, Αργολίδα, Ηλεία, Λακωνία, καθώς και περιοχές σε Αχαΐα και Μεσσηνία.

Δυτική Ελλάδα & Ιόνιο: Αιτωλοακαρνανία, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος.

Αιγαίο & Κρήτη: Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα και ολόκληρη η Κρήτη.

Βόρεια & Κεντρική Ελλάδα: Κιλκίς, καθώς και περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Μαγνησίας.