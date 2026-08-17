Συναγερμός για φωτιές: Υψηλός κίνδυνος (Επίπεδο 3) σε 20 περιοχές σήμερα 17/8

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνολικά 20 περιοχές σε όλη την Ελλάδα έχουν τεθεί στην κατηγορία κινδύνου 3, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή όλων μας.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο» (Επίπεδο 3);

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου υπάγονται οι εξής περιοχές:

Στερεά Ελλάδα και Αττική: Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα και Αιτωλοακαρνανία.

Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα: Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Αχαΐα, Αρκαδία, Λακωνία.

Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα: Έβρος, Ροδόπη και περιοχές της Μαγνησίας.

Νησιωτική χώρα: Ζάκυνθος, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Πολιτική προστασία

Ο κρατικός μηχανισμός και οι τοπικοί δήμοι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ωστόσο η συμβολή των πολιτών είναι καθοριστική. Η Πολιτική Προστασία απευθύνει αυστηρή σύσταση για την αποφυγή κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, η λειτουργία μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα ή ηλεκτροκολλήσεις) και το κάπνισμα μελισσών. Η ρίψη αναμμένων τσιγάρων στο ύπαιθρο μπορεί να αποβεί μοιραία. Υπενθυμίζεται πως βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και η καύση αγρών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.