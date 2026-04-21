Συναγερμός για γρίπη των πτηνών στην Καστοριά: Πέθανε κύκνος, καραντίνα στους τοπικούς πληθυσμούς

Η γρίπη των πτηνών, ιογενής νόσος εξαιρετικά επικίνδυνη για την πανίδα, η οποία εμφανίστηκε στην Κίνα το 1996 και μεταδόθηκε στην Ευρώπη, έκανε στην εμφάνισή της στη λίμνη της Καστοριάς στις 9 Απριλίου.

Την ανησυχία των κατοίκων για τα οικόσιτα πτηνά και τυχόν εξάπλωση της νόσου των πτηνών μεταφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Έπειτα από την διαπίστωση των αιτιών του θανάτου του κύκνου έχει επιβληθεί μια πρώτου βαθμού καραντίνα.

O Χρήστος Αναστασάκης Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αναφέρει ότι το νεκρό πτηνό που περισυνελέγη έφερε τον υπότυπο Η5Ν1 της γρίπης Α, υψηλής παθογεννηκότητος, δηλαδή ικανότητος του ιού να προκαλεί βλάβη στον ξενιστή, τον κύκνο.

Συναγερμός για την γρίπη των πτηνών στην Καστοριά

Ως πανζωοτικός, ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να επηρεάσει ζώα πολλών ειδών σε μια ευρεία περιοχή, ακόμη και τον άνθρωπο εάν εκτεθεί σε μολυσμένα πτηνά.

Πολλά κρούσματα έχουν καταγραφεί στη Βουλγαρία, ενώ μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026, σε 32 χώρες της Ευρώπης παρουσιάστηκαν υψηλά επίπεδα της εξαιρετικά παθογόνου γρίπης των πτηνών σε άγρια ​​πτηνά και πουλερικά.

Όπως εξηγεί ο κ. Αναστασάκης η νόσος εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μεταναστευτικών ροών με υψηλές θερμοκρασίες και τις καιρικές συνθήκες, που ευνοούν την ανάπτυξή της. Τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν στην Καστοριά εκτείνονται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων, ενώ επιβάλλεται απαγόρευση της ανεξέλεγκτης πτηνοτροφίας, δηλαδή της εκτροφής εκτός περιορισμένων χώρων.

Η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει αρκετό διάστημα, έως ότου δεν εντοπιστεί κάποιο άλλο κρούσμα. Ωστόσο, ο κίνδυνος μίας επιμολύνσεως ελλοχεύει και για αυτόν τον λόγο απαγορεύεται η επαφή με άγρια ή νεκρά πτηνά, ενώ οι πτηνοτρόφοι πρέπει να τηρούν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.