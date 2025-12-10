Κρίσιμη παραμένει η υδρολογική κατάσταση στην Αττική, καθώς παρά την μικρή ανακούφιση του συστήματος από τις έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος τα αποθέματα νερού βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Το συνολικό απόθεμα στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ αυξήθηκε κατά 14 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσα σε μία εβδομάδα κατα την περίοδο 28 Νοεμβρίου – 5 Δεκεμβρίου, ωστόσο η άνοδος αυτή είναι ικανή να δώσει μόνο 15 ημέρες παράτασης στην υδροδοτική επάρκεια της περιοχής.

Όπως αναφέρουν επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 5 Δεκεμβρίου πέρσι τα αποθέματα στους ταμιευτήρες Μόρνου, Ηλίκης, Εβίνου και Μαραθώνα ανέρχονταν σε 578,47 εκατ. κυβικά μέτρα νερού.

Tην ίδια ημερομηνία φέτος καταγράφονται μόλις 385,77 εκατ. κυβικά, δηλαδή 192 εκατ. κυβικά λιγότερα από πέρυσι ενώ σε σχέση με το 2023, η μείωση υπερβαίνει τα 520 εκατομμύρια κυβικά.

Ιστορική μείωση των αποθεμάτων νερού στην Αττική

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Αττική τις τελευταίες ημέρες, ξεπερνώντας τους 160 τόνους νερού ανά στρέμμα στην Αθήνα, παρότι πέρσι το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου δεν είχε υπερβεί τους 90, δεν κατάφερε να αλλάξει την ανησυχητική υδρολογική κατάσταση.

Η ημερήσια κατανάλωση στην Αττική ξεπερνά το 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα, γεγονός που «εξαφανίζει» γρήγορα τα όποια οφέλη.

Οι υδρολόγοι αναφέρουν ότι τα αποθέματα των ταμιευτήρων βρίσκονται υπό ισχυρή πίεση και σημειώνουν σημαντική μείωση σε σχέση με προηγούμενα έτη, κάνοντας λόγο για λειψυδρία.

Ο μέσος όρος αποθεμάτων την περίοδο 2016–2025 ξεπερνούσε τα 909 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ φέτος το υδρολογικό έτος κλείνει με μόλις 382 εκατ. κυβικά. Στο φράγμα του Μαραθώνα, η πτώση της στάθμης έχει πλέον ξεπεράσει τα τρία μέτρα, έναντι 1,5 μέτρου πέρσι την ίδια περίοδο.

Για να αναστραφεί η πτωτική πορεία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι απαιτούνται πάνω από 800–1.000 χιλιοστά βροχής ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. Σήμερα, οι βροχοπτώσεις στην περιοχή του Μόρνου κινούνται γύρω στα 650 χιλιοστά ετησίως, ποσότητα ανεπαρκής για την κάλυψη των υδρολογικών ελλειμμάτων.

Στον σχεδιασμό αντιμετώπισης της λειψυδρίας περιλαμβάνονται νέες γεωτρήσεις, έργα αφαλάτωσης και η εκτροπή δύο παραποτάμων του Αχελώου, παρεμβάσεις που αναμένεται να ενισχύσουν την υδροδότηση της Αττικής και να εξασφαλίσουν επάρκεια για την επόμενη εικοσαετία.