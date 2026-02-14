Μενού

Συναγερμός για σορό άνδρα στη Λακωνία: Άμεση διενέργεια νεκροψίας για τα αίτια θανάτου

Συναγερμός ήχησε στις αρχές στη Λακωνία, αφού το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε από πολίτη στην περιοχή Κοκκινιά του δήμου Ευρώτα.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ στη Λαμία
Όχημα του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός ήχησε στις αρχές στη Λακωνία, αφού η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε από πολίτη στην περιοχή Κοκκινιά του δήμου Ευρώτα.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τη σορό του άτυχου άνδρα, μεταφέροντάς τη στη νοσηλευτική μονάδα Μολάων, όπως μεταδίδει και το dikastiko.

Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στη σορό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ