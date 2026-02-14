Συναγερμός για σορό άνδρα στη Λακωνία: Άμεση διενέργεια νεκροψίας για τα αίτια θανάτου

Συναγερμός ήχησε στις αρχές στη Λακωνία, αφού η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε από πολίτη στην περιοχή Κοκκινιά του δήμου Ευρώτα.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τη σορό του άτυχου άνδρα, μεταφέροντάς τη στη νοσηλευτική μονάδα Μολάων, όπως μεταδίδει και το dikastiko.
Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στη σορό.
