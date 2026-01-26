Συναγερμός για τα έντονα φαινόμενα: Τι ζητά η Πολιτική Προστασία από τους πολίτες

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί έως το απόγευμα της Τρίτης, με έντονες βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

⚠️ Επικαιροποίηση #ΕΔΕΚ #EMY



⛈️ Νεότερα στοιχεία για την επιδείνωση του καιρού σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 27/01 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ακολουθούμε οδηγίες προστασίας

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν:

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Νότιες Κυκλάδες και Κρήτη έως την Τρίτη το απόγευμα.

Αττική έως σήμερα το μεσημέρι.

Θεσσαλονίκη έως σήμερα το απόγευμα.

Αιγαίο, όπου θα πνέουν νότιοι άνεμοι 8–9 μποφόρ έως αργά το απόγευμα.

Παράλληλα, σε κατάσταση “Red Code” έχουν τεθεί οι Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρει ότι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ενισχυμένες συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, ειδικά στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα. Συγκεκριμένα:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Να ελέγξουν λούκια και υδρορροές ώστε να λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της καταιγίδας.

Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θάλασσα και ακτές λόγω κινδύνου κεραυνών.

Να προστατευτούν άμεσα σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, παραμένοντας σε κλειστό χώρο ή όχημα.

Να μην περνούν κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια όπου μπορεί να πέσουν αντικείμενα.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως η Τροχαία.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα, με ενεργοποιημένο το επιχειρησιακό σχέδιο για πλημμυρικά φαινόμενα.

Πού μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες

ΕΜΥ (www.emy.gr) για τα τελευταία δελτία καιρού.

ΕΛ.ΑΣ. για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου.

ΓΓ Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) για οδηγίες αυτοπροστασίας και ανακοινώσεις.