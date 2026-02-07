Συναγερμός για τη Λόρα: Ο πατέρας στη Γερμανία και οι νέες αποκαλύψεις από τα ψηφιακά της βήματα

Μια απρόσμενη κίνηση ανοίγει νέο κύκλο ερωτημάτων γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα. Ο πατέρας της ταξίδεψε εσπευσμένα στη Γερμανία, σε ένα «αστραπιαίο» ταξίδι που, σύμφωνα με το MEGA και το «Φως στο Τούνελ», ίσως σηματοδοτεί κρίσιμες εξελίξεις.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τον δικηγόρο της οικογένειας στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Το e‑mail που χρησιμοποίησε η Λόρα για να εκδώσει το αεροπορικό της εισιτήριο αποδείχθηκε ψηφιακό «κλειδί» που οδήγησε σε διαδικτυακές κοινότητες ειδικού ενδιαφέροντος. Εκεί, η ανήλικη φαίνεται πως αναζητούσε καθοδήγηση και συμβουλές για ένα προσωπικό της ζήτημα.

Η μητέρα της επιμένει πως οι έρευνες δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό. Ωστόσο, ένα στοιχείο προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές: πώς καταφέρνει να επιβιώνει η 16χρονη στο εξωτερικό, έχοντας φύγει από την Αθήνα χωρίς χρήματα. Η εκτίμηση είναι πως δεν δρα μόνη της.

Μια ανήλικη που κινείται μεθοδικότητα, μια διαδρομή γεμάτη σκιές και ένα ταξίδι-εξπρές του πατέρα που ίσως αποτελεί τη πιο ισχυρή ένδειξη ότι η υπόθεση μπαίνει σε νέα, κρίσιμη τροχιά.