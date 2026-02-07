Μενού

Συναγερμός για τη Λόρα: Ο πατέρας στη Γερμανία και οι νέες αποκαλύψεις από τα ψηφιακά της βήματα

Το ταξίδι-σοκ του πατέρα στη Γερμανία και τα νέα ψηφιακά ίχνη πυκνώνουν το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα.

λορα γερμανια
Amber alert από τις Γερμανικές αρχές για την Λόρα
Μια απρόσμενη κίνηση ανοίγει νέο κύκλο ερωτημάτων γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα. Ο πατέρας της ταξίδεψε εσπευσμένα στη Γερμανία, σε ένα «αστραπιαίο» ταξίδι που, σύμφωνα με το MEGA και το «Φως στο Τούνελ», ίσως σηματοδοτεί κρίσιμες εξελίξεις.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τον δικηγόρο της οικογένειας στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Το e‑mail που χρησιμοποίησε η Λόρα για να εκδώσει το αεροπορικό της εισιτήριο αποδείχθηκε ψηφιακό «κλειδί» που οδήγησε σε διαδικτυακές κοινότητες ειδικού ενδιαφέροντος. Εκεί, η ανήλικη φαίνεται πως αναζητούσε καθοδήγηση και συμβουλές για ένα προσωπικό της ζήτημα.

 

Η μητέρα της επιμένει πως οι έρευνες δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό. Ωστόσο, ένα στοιχείο προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές: πώς καταφέρνει να επιβιώνει η 16χρονη στο εξωτερικό, έχοντας φύγει από την Αθήνα χωρίς χρήματα. Η εκτίμηση είναι πως δεν δρα μόνη της.

Μια ανήλικη που κινείται μεθοδικότητα, μια διαδρομή γεμάτη σκιές και ένα ταξίδι-εξπρές του πατέρα που ίσως αποτελεί τη πιο ισχυρή ένδειξη ότι η υπόθεση μπαίνει σε νέα, κρίσιμη τροχιά.

