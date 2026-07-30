Συναγερμός έχει σημάνει στην κόκκινη γραμμή του Μετρό καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα άτομο έχει μπει στη σήραγγα.
Για τον λόγο αυτό έχουν σταματήσει τα δρομολόγια.
Ειδικότερα και όταν μεταφέρει το dikastiko.gr, ένας άνδρας μπήκε μέσα στη σήραγγα, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.
Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπευθύνων, που προχώρησαν σε διακοπή των συρμών, για λόγους ασφαλείας.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους που το άτομο αυτό προχώρησε στην πράξη του, ούτε έχει γνωστοποιηθεί εάν έχει εντοπιστεί και απομακρυνθεί.
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