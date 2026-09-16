Συναγερμός στα Χανιά για βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου – Αποκλείστηκαν δρόμοι, έκλεισαν 4 σχολεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και περίπου τρεις ώρες η μεγάλη επιχείρηση για την απενεργοποίηση και απομάκρυνση βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία εντοπίστηκε σε χώρο όπου πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες, στο κέντρο των Χανίων.
Σύμφωνα με το ERTNews, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροτεχνουργοί του Στρατού, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκαν όλοι οι δρόμοι σε ακτίνα 300 μέτρων από το σημείο, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.
Παράλληλα, εκκενώθηκαν κοντινές κατοικίες, ενώ δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 8ο και το 20ό Δημοτικό Σχολείο, καθώς και από το 8ο και το 25ο Νηπιαγωγείο. Οι γονείς ενημερώθηκαν και κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους.
Η βόμβα, που αποτελεί κατάλοιπο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αναμένεται να εξουδετερωθεί από τους πυροτεχνουργούς και στη συνέχεια να απομακρυνθεί σε ασφαλές σημείο.
- Ανθή Βούλγαρη: Ξέσπασε στον αέρα για δημοσιεύματα - «Με έβγαλαν ότι πήγα στην κλινική στο Κολωνάκι»
- «Βόμβα» στον ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Η απόφαση που τα αλλάζει όλα και το μέλλον του Rouk Zouk
- Χριστίνα Παππά: Είχε πάει στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης - «Με επανέφεραν με απινιδωτή»
- Θάνατος Μαζωνάκη: Με απεργία πείνας απειλεί ο γιατρός για την προφυλάκιση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.