Συναγερμός στα Χανιά για βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου – Αποκλείστηκαν δρόμοι, έκλεισαν 4 σχολεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και περίπου τρεις ώρες η μεγάλη επιχείρηση για την απενεργοποίηση και απομάκρυνση βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία εντοπίστηκε σε χώρο όπου πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες, στο κέντρο των Χανίων.

Σύμφωνα με το ERTNews, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροτεχνουργοί του Στρατού, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκαν όλοι οι δρόμοι σε ακτίνα 300 μέτρων από το σημείο, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Παράλληλα, εκκενώθηκαν κοντινές κατοικίες, ενώ δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 8ο και το 20ό Δημοτικό Σχολείο, καθώς και από το 8ο και το 25ο Νηπιαγωγείο. Οι γονείς ενημερώθηκαν και κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Η βόμβα, που αποτελεί κατάλοιπο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αναμένεται να εξουδετερωθεί από τους πυροτεχνουργούς και στη συνέχεια να απομακρυνθεί σε ασφαλές σημείο.