Συναγερμός στα Χανιά: Κρούσμα ελονοσίας σε 22χρονο μετανάστη στην Αγιά

Κρούσμα ελονοσίας εμφανίστηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς, με τον 22χρονο μετανάστη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Με ελονοσία διαγνώστηκε ένας 22χρονος μετανάστης που φιλοξενείται στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 22χρονος εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό και χρειάστηκε η εισαγωγή του στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων. 

Το κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και από τον ΕΟΔΥΥ ενώ ο 22χρονος θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στους υπόλοιπους μετανάστες αλλά και στους φροντιστές, αφού η ελονοσία μεταδίδεται από συγκεκριμένο είδος κουνουπιού.

