Συναγερμός στα Χανιά: Κρούσμα ελονοσίας σε 22χρονο μετανάστη στην Αγιά

Με ελονοσία διαγνώστηκε ένας 22χρονος μετανάστης που φιλοξενείται στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 22χρονος εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό και χρειάστηκε η εισαγωγή του στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.
Το κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και από τον ΕΟΔΥΥ ενώ ο 22χρονος θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του.
Την ίδια ώρα, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στους υπόλοιπους μετανάστες αλλά και στους φροντιστές, αφού η ελονοσία μεταδίδεται από συγκεκριμένο είδος κουνουπιού.
