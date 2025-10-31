Μενού

Συναγερμός στη Βασιλίσσης Σοφίας για ύποπτη μοτοσικλέτα

Ύποπτο όχημα στη Βασιλίσσης Σοφίας προκάλεσε κινητοποίηση της ΕΛΑΣ.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομική επιχείρηση
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ | Intime
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία για ύποπτο όχημα στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Στο σημείο μεταβαίνουν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, πρόκειται για αντικείμενο που βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο, που ήταν παρκαρισμένο στη Β. Σοφίας, στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου ενώ έχει διακοπεί η δεξιά λωρίδα της καθόδου της Β. Σοφίας.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ