Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία για ύποπτο όχημα στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Στο σημείο μεταβαίνουν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, πρόκειται για αντικείμενο που βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο, που ήταν παρκαρισμένο στη Β. Σοφίας, στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου ενώ έχει διακοπεί η δεξιά λωρίδα της καθόδου της Β. Σοφίας.
