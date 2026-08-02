Συναγερμός στη Δυτική Αττική: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση τεσσάρων οικισμών προς τα Μέγαρα

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, με τις αρχές να προχωρούν σε νέες προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων το βράδυ της Κυριακής (2/8), σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές από την ανεξέλεγκτη πορεία της φωτιάς.
Οι κάτοικοι σε τέσσερις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έλαβαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα. Η Πολιτική Προστασία, μέσω του 112, έδωσε σαφή εντολή εκκένωσης, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν με ασφάλεια.
Το μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα, Στάνες Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου προς Μέγαρα».
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