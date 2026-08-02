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Συναγερμός στη Δυτική Αττική: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση τεσσάρων οικισμών προς τα Μέγαρα

Επείγον μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στη Δυτική Αττική: Άμεση εκκένωση σε Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα, Στάνες προς Μέγαρα.

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Χειριστής μπουλντόζας παλεύει μέσα στις φλόγες
Χειριστής μπουλντόζας παλεύει μέσα στις φλόγες | Χ/Forecast Weather Greece
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Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, με τις αρχές να προχωρούν σε νέες προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων το βράδυ της Κυριακής (2/8), σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές από την ανεξέλεγκτη πορεία της φωτιάς.

Οι κάτοικοι σε τέσσερις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έλαβαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα. Η Πολιτική Προστασία, μέσω του 112, έδωσε σαφή εντολή εκκένωσης, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Το μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα, Στάνες Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου προς Μέγαρα».

 

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