Συναγερμός στη Γκορυτσά Ασπροπύργου: Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση λόγω υπερχείλισης ρέματος

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορυτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
- Ποιες χώρες «έριξαν χυλόπιτα» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ
- Προειδοποίηση για 6ωρο σφοδρής βροχόπτωσης στην Αττική: «Νερό 30-60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»
- Η Εύη Δρούτσα σχολίασε ότι η Marseaux «δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω» και πήρε την απάντησή της
- Εκτός Καλημέρα Ελλάδα η Άννα Λιβαθυνού; Το παρασκήνιο και η χαμηλή τηλεθέαση που έβαλε φωτιές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.