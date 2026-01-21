Συναγερμός στη Γκορυτσά Ασπροπύργου: Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση λόγω υπερχείλισης ρέματος

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορυτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το μήνυμα του 112