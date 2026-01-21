Μενού

Συναγερμός στη Γκορυτσά Ασπροπύργου: Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση λόγω υπερχείλισης ρέματος

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μήνυμα να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Κεραυνός στην Αθήνα | Eurokinissi
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορυτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το μήνυμα του 112
