Συναγερμός στη Χαλκίδα: Βρέθηκε πτώμα σε οικοδομή - Στο σημείο οι αρχές

Συναγερμός έχει ηχήσει εδώ και λίγη ώρα στις αστυνομικές αρχές της Εύβοιας,  αφού βρέθηκε πτώμα άνδρα σε οικοδομή στο κέντρο της Χαλκίδας. 

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Συναγερμός έχει hηχήσει εδώ και λίγη ώρα στις αστυνομικές αρχές της Εύβοιας,  αφού βρέθηκε πτώμα άνδρα σε περιοχή στο κέντρο της Χαλκίδας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima, πρόκειται για σορό που ανήκει σε άνδρα και εντοπίστηκε σε οικοδομή στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να ανασύρει το άψυχο σώμα του άνδρα, ενώ αναμένονται οι έρευνες για τα αίτια θανάτου του, ενδεχομένως από εργατικό δυστύχημα.

