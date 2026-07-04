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Συναγερμός στη Κρήτη: Αγωνιώδεις έρευνες με drones και ειδικό σκύλο για την ανεύρεση 70χρονης

Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στη Σύμη Βιάννου Ηρακλείου με drone και ειδικό σκύλο, για τον εντοπισμό 70χρονης με προβλήματα υγείας.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί, έρευνα των αρχών, για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σύμη του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και της Πυροσβεστικής με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, αλλά και drone, επιχειρούν να εντοπίσουν την γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικούς της φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε χθες Παρασκευή (3/7) κατά τις μεσημβρινές ώρες , οπότε και ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό της.

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