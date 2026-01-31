Συναγερμός στη Νέα Ιωνία: Εξαφάνιση 12χρονου από δομή φιλοξενίας

Ένας 12χρονος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Νέα Ιωνία, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δημοσιοποιεί τα στοιχεία του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.



Τα ίχνη του HUSSEIN ALSHEH, του 12χρονου συριακής καταγωγής χάθηκαν την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Το παιδί έχει ύψος 1.30 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα με κουκούλα και γκρι ανοιχτόχρωμη φόρμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

«Στις 30/01/2026 στο διάστημα από ώρα 14:50-15:07 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, o HUSSEIN (ον.) ALSHEH (επ.), 12 ετών, συριακής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής , καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο HUSSEIN (ον.) ALSHEH (επ.), έχει ύψος 1.30 μ. , έχει κανονικό βάρος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα με κουκούλα και γκρι ανοιχτόχρωμη φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ: http://bit.ly/missing-alert-apple

Παρακαλείσθε για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου.

Σε ενδεχόμενη εύρεση του HUSSEIN (ον.) ALSHEH (επ.), θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.»