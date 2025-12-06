Συναγερμός στη Θεσσαλία: Σε επιφυλακή Τρίκαλα και Καρδίτσα για υπερχείλιση ποταμών

Η Δυτική Θεσσαλία βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι αδιάκοπες και έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει φόβους για υπερχειλίσεις ποταμών.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας, μαζί με τους δήμους της περιοχής, παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση.

Δηλώσεις των τοπικών αρχών

Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη, ωστόσο η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων επιβάλλουν συνεχή επαγρύπνηση.

Όπως τονίζουν, οι έλεγχοι στη στάθμη των ποταμών είναι αδιάκοποι, ώστε να υπάρξει άμεση αντίδραση σε περίπτωση που παρουσιαστούν επικίνδυνες αυξήσεις.

Επιπτώσεις για τους κατοίκους

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν μετακινήσεις σε περιοχές κοντά σε ποτάμια, καθώς η πιθανότητα υπερχείλισης δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η εμπειρία προηγούμενων πλημμυρικών φαινομένων στη Θεσσαλία καθιστά την ετοιμότητα κρίσιμη, με στόχο την αποτροπή νέων καταστροφών και την προστασία των κοινοτήτων.