Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (14/01) στις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, αφού εντοπίστηκε σορός άνδρα σε περιοχή της δυτικής πλευράς της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes.gr, η σορός βρέθηκε λίγο πριν τις 12:00 μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα επί της οδού Γεωργίου Κατεχάκη, σε κοντινή απόσταση από το εμπορικό κέντρο One Salonica.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί η σορός του άνδρα καθώς δεν έχουν βρεθεί τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιώντας έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε η σορός.
- Έχουμε γη, δεν έχουμε χέρια - Η «βόμβα» που απειλεί να αφήσει τα ράφια άδεια
- Η επική on camera απάντηση της Marseaux: «Να μου κάνουν ποδαρικό; Δηλαδή; - Δεν ξέρω τι είναι»
- Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης: Θλίψη στην ΕΡΤ - «Λύγισε» η παρουσιάστρια
- «Η Boca Juniors είναι ολόκληρη η ζωή μου» - Το Reader στο ιστορικό La Bombonera
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.