Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο εμπορικού κέντρου

Η ΕΛΑΣ εντόπισε σορό άνδρα στη περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα κοντά σε εμπορικό κέντρο.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (14/01) στις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, αφού εντοπίστηκε σορός άνδρα σε περιοχή της δυτικής πλευράς της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes.gr, η σορός βρέθηκε λίγο πριν τις 12:00 μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα επί της οδού Γεωργίου Κατεχάκη, σε κοντινή απόσταση από το εμπορικό κέντρο One Salonica.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί η σορός του άνδρα καθώς δεν έχουν βρεθεί τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιώντας έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε η σορός.

