Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονης από δομή φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 13χρονης Σοκλέϊντα Χ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από τις 27 Ιουνίου από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.



Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (06/07) για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.



Η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκουλαρίκι στη μύτη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ ολόσωμη φόρμα σορτς, μαύρες σαγιονάρες και μαύρη τσάντα.

Εξαφάνιση ανηλίκου στην Θεσσαλονίκη | Χαμόγελο του Παιδιού