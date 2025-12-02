Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 52χρονου άντρα

Συναγερμό εξέδωσαν οι αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη μετά την μετά την εξαφάνιση ενός 52χρονου άνδρα από τη Νεοχωρούδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού: «στις 27/11/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης, ο Παπαδόπουλος Λεωνίδας, 52 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του σήμερα 02/12/2025 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Παπαδόπουλος Λεωνίδας έχει ύψος 1,70 μ., είναι πολύ αδύνατος, έχει καστανά μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ένα χακί μπουφάν.

Εξαφάνιση ενηλίκου

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ: http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Σε ενδεχόμενη εύρεση του Παπαδόπουλου Λεωνίδα, θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λπ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies»

«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» email:1017@hamogelo.gr https://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:missing-alert-hellas/