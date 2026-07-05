Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονη - Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη μετά την εξαφάνιση της 15χρονης Αγάπη Κ, τα ίχνη της οποίας εντοπίστηκαν για τελευταία φορά το πρωί της Κυριακής (05/07) από το κέντρο την πόλης.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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