Μενού

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονη - Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της 15χρονης, τα ίχνη της οποίας εξαφανίστηκαν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Reader symbol
Newsroom
Ημερίδα του Χαμόγελου του Παιδιού για εξαφανίσεις
Ημερίδα του Χαμόγελου του Παιδιού για εξαφανίσεις | Intime
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη μετά την εξαφάνιση της 15χρονης Αγάπη Κ, τα ίχνη της οποίας εντοπίστηκαν για τελευταία φορά το πρωί της Κυριακής  (05/07) από το κέντρο την πόλης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Εξαφάνιση 15χρονης από τη Θεσσαλονίκη
Εξαφάνιση 15χρονης από τη Θεσσαλονίκη | Χαμόγελο του Παιδιού

Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτιαΤην ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ