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Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Κάτω Σχολάρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που καίει ξερά χόρτα στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, δεν απειλούνται σπίτια.

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Πυροσβεστική | Eurokinissi
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Μια φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 5 το απόγευμα στο Κάτω Σχολάρι της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ertnews, η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα σε χωράφια και, ευτυχώς, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα σπίτια της περιοχής.

Για να τη σβήσουν, βρίσκονται ήδη στο σημείο και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα.

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