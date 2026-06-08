Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Κάτω Σχολάρι

Μια φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 5 το απόγευμα στο Κάτω Σχολάρι της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ertnews, η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα σε χωράφια και, ευτυχώς, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα σπίτια της περιοχής.

Για να τη σβήσουν, βρίσκονται ήδη στο σημείο και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα.