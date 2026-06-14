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Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για βλήμα όλμου που εντοπίστηκε κοντά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν αμέσως μέλη του Τμήματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίου Ξηράς.

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424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Άθικτο βλήμα όλμου εντοπίστηκε κοντά στις εγκαταστάσεις του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια εργασιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ την ώρα που πραγματοποιούνταν εργασίες καθαρισμού για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης, μηχάνημα γκρέιτερ χτύπησε σε σιδερένιο αντικείμενο και τότε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άσκαστο βλήμα όλμου.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν αμέσως μέλη του Τμήματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίου Ξηράς. Η περιοχή ασφαλίστηκε και οι πυροτεχνουργοί του στρατού ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν την εξουδετέρωση του βλήματος χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά.
 

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