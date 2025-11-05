Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 26χρονος σε διαμέρισμα Airbnb

Νεκρός εντοπίστηκε 26χρονος σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την 29χρονη φίλη του κι έφτασε στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου. Στο σημείο εντοπίστηκαν ένα πιστόλι και τέσσερα φυσίγγια, όπως επίσης μικροποσότητες κοκαϊνης και κάνναβης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 26χρονου, αλβανικής καταγωγής.
Η 29χρονη Ελληνίδα, η οποία διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα, συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών (για την ποσότητα κοκαϊνης).
- Οι 30 έξαλλοι που είδαν τον Κακλαμάνη, το πολύπαθο άγαλμα Τρούμαν και η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα
- Μαμντάνι: «Απόψε δώσατε εντολή για αλλαγή» - Οι 4 προκλητικές λέξεις που είπε στον Τραμπ μετά τη νίκη
- Αρπάχτηκαν on air Γκλέτσος – Μουτίδου για το «αν το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»
- Έλενα Κρεμλίδου: «Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να το αντιμετωπίσει μια νεαρή κοπέλα;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.